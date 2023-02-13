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İskenderun Limanı'ndaki yangında hurdaya dönen konteynerler kaldırılıyor

DHA

İskenderun Limanı'ndaki yangında hurdaya dönen konteynerler kaldırılıyor


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun Limanı´nda depremden sonra çıkan yangında hurdaya dönen depodaki konteynerlerin kaldırılmasına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Hatay'ın İskenderun Limanı'nın konteyner deposunda yangın çıktı. 3 gün süren yangın Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanırken yangın bölgesinde hurdaya dönen konteynerlerin kaldırılmasına başlandı. Ekipler, bir taraftan iş makineleriyle konteynerleri kaldırıyor, diğer taraftan da alanda temizlik yapıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-13 16:43:32

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