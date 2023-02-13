67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ çıkarıldı

İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan Eser Apartmanı'nın enkazı altında kalan 67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Sinan Sokak´taki Eser Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, saatler süren çalışmanın ardından 67 yaşındaki Hüseyin Berber´i depremden 185 saat sonra sağ çıkardı. Ekipler büyük sevinç yaşadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-13 20:40:27
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