Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken, "En büyük asker işte bu büyük asker" diyen depremzede çocuğun görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz tarafından Antakya'da enkazdan sağ olarak çıkarılan bir evladımız, 'En büyük asker işte bu asker!' diye bağırdı. Biz de diyoruz ki 'Mehmetçik için en büyük güç, işte bu sevgi!' Beraberiz Türkiye" ifadeleri kullanıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:
Enkazdan kurtarılma anı
Çocuğun 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırması
Haber: ANKARA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay Umutcan ÖREN
2023-02-13 21:24:53
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