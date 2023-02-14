Hatay'da Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı

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ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde yıkımın yaşandığı deprem sonrası başlatılan aramakurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı. Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Umutcan ÖREN

2023-02-14 00:11:11



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