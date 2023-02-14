MSB: Umut bazen bir çocuğun gülüşünde gizlidir

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ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'da Mehmetçiğin çeşitli hediyeler verdiği depremzede çocukların yüzünü güldüren anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut bazen bir çocuğun gülüşünde gizlidir. Gelibolu'da konuşlu 18'inci Mekanize Piyade Tugayı Komando Taburumuz, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsun güldürebilmek için sık sık onlarla bir araya geliyor, etkinlikler düzenliyor" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Umutcan ÖREN

2023-02-14 00:23:12



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