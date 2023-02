Ermeni köyünde can kaybı yok

Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 130 nüfuslu Ermeni köyü Vakıflı'da, can kaybı yaşanmazken, köyün simgelerinden Meryem Ana Kilisesi'nin dış duvarları, kısmen hasar gördü. Depremde can kaybının olmadığı nadir yerlerden birinin Vakıflı olduğunu belirten muhtar Berç Kartun, "Tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum, 'geçmiş olsun' diyorum" dedi. 1981 yılında anıt ağaç olarak tescillenen ve bölgede Musa peygamberin toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne inanılan 'Musa Ağacı' da herhangi zarar görmedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler Türkiye'nin, tüm nüfusu Ermeni olan Samandağ ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Osmanlı döneminde kurulan 35 haneli ve 130 kişinin yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde can kaybı ya da yaralanan olmazken, Meryem Ana Kilisesi'nin dış duvarları yıkıldı. Köy okulu ile 19 pansiyondan bazılarında ve evlerde hasar meydana geldi. Önceden köy statüsünde olan, Hatay'ın büyükşehir olmasıyla mahalle statüsüne geçen Vakıflı sakinleri, geçimlerini turizm ve narenciyeden sağlıyor.

'TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Ermeni mahallesinin 30 yıldır muhtarı olan Berç Kartun, can kaybının olmadığını, akşamları artçı sarsıntılar nedeniyle çadırlarda kaldıklarını söyledi. "Epey bir zaman çadırda kalmayı düşünüyoruz" diyen Kartun, "Kilisede de ufak tefek hasarlarımız var. Bazı yerlerde duvarlar çökmüş. Evlerde, kiliselerde ve pansiyonlarda hasarlar var çok. Çok erzak geldi sağ olsun, başta devletimiz olmak üzere bütün insanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Fazlasıyla geldi artık yeter dedik. Çok mutluyuz yardımlardan dolayı ama tabii görünen manzara çok üzücü. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, çok büyük bir hasar Türkiye için, çok büyük bir kayıp" dedi.

Mahalle muhtarı Kartun, İstanbul Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden arandıklarını ve bölgeye 3 TIR yardım malzemesi gönderildiğini belirterek, "Patriğimiz ve ekibi sağ olsunlar İskenderun, Altınözü, Antakya ve Samandağ başta olmak üzere yardımlarda bulundular" diye konuştu.

Vakıflı Mahallesi'ndeki kilise, süren artçılar nedeniyle kapanırken, bölgeye gönderilen gıda yardımları kültür merkezinde depolara konuldu. Ulusal yas nedeniyle kilisenin bahçesindeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

HZ MUSA'NIN AĞACI VE HIDIRBEY MAHALLESİ'NDE DE HASAR YOK

1981 yılında 'anıt ağaç' olarak tescillenen ve bölgede Musa peygamberin toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne inanılan 'Musa Ağacı' da zarar görmedi. Vakıflı Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıkta olan Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan 'Musa Ağacı' ve çevresindeki yapılar da depremlerden hasar almadı. Musa Dağı eteklerindeki mahallede bulunan 21 metrelik bir alana yayılmış Musa Ağacı'nın 3 bin 600 yaşında olduğu biliniyor.

Mahallelilerden Ertan Açıl, "Haftada binlerce kişinin ziyaret ettiği bir ağaç. Hz. Musa'nın Ağacı derler" dedi.

Ali Kurt da mahallede ve Hz. Musa Ağacı'nda hasar olmadığını belirterek, "Hz. Musa'nın asası olarak bilinen ve dışından su çıkan bu ağaç 3 bin 600 yaşında olarak biliniyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

