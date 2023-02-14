Enkazda kalan 'Çitos' için arama-kurtarma çalışması



Tolga TAHÇI/ HATAY, (DHA)HATAY'da, 10 katlı binanın enkazında kalan 'Çitos' isimli kedinin kurtarılması için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Enkazdan cihaz ile nabız alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 11 katlı Atilla Eren Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Harun ile Sinem Kılıç'ın 'Çitos' isimli kedileri de enkaz altında kaldı. Harun Kılıç'ın annesi, 'Çitos'un enkazda olduğunu fark edip, dışarı çıkması için defalarca seslendi. Ancak 'Çitos', enkazdan çıkmayıp, içine girdi. Kedinin ölmediğini düşünen ailenin ihbarıyla enkazda aramakurtarma çalışması başlatıldı. Sismik akustik dinleme cihazı ile enkazı dinleyen ekipler, nabız alınca termal kamerayı devreye soktu. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

CHRISTIAN ATSU VE TANER SAVUT'UN OLDUĞU REZİDANS ENKAZINDA ÇALIŞMA

Öte yandan Atilla Eren Apartmanı'nın hemen yanında bulunan ve enkazında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında da çalışmalar sürdürülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, henüz 2'sine de ulaşılamadı. DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI

2023-02-14 13:52:44



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