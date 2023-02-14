Antakya'daki tarihi kiliseler depremde yıkıldı



Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesindeki depremde tarihi Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Protestan Kilisesi yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden birisi Hatay oldu. Medeniyetler şehri olarak da bilinen kentte birçok bina ile birlikte tarihi inanç merkezlerinin birçoğu da depremde yıkıldı. Bunlardan ikisi de Antakya ilçesinde bulunan ve Eski Antakya olarak bilinen alandaki Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Protestan Kilisesi.

Hatay'daki Fransızlar döneminde elçilik ve Fransız Bankası olarak kullanılan Antakya Protestan Kilisesi, 2000 yılında Protestan Kilisesi olarak tanındı. Kilise 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Kilise, dron ile havadan görüntülendi.

Depreme dayanamayıp yıkılan, yalnızca kapısı ve bir duvarı ayakta kalan bir diğer kilise de Antakya Rum Ortodoks Kilisesi. 1830'lu yıllarda yapımına başlanan kilise 1872 yılındaki depremde büyük hasar gördü ve ardından yıkıldı. Yeniden inşa edilen kilise 1900 yılında ibadete açıldı. Kilisenin cadde kısmında bulunan ve deprem yıkılmayan tek yeri olan kapısında ise Osmanlıca olarak 'Sultanımız Abdülhamid'in himayesinde, bu kapıyı saygın, yüce Doğu Patriği Meletiyos inşa etti ve inşasını tarihledi. Ey kullar bu kapıdan giriniz ve şükrediniz' yazılı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-02-14 14:33:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.