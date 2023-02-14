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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıkılan iş yerinin enkazında gümüş takılarını arıyor

DHA

Yıkılan iş yerinin enkazında gümüş takılarını arıyor


Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesini vuran ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından gümüşçü dükkanı yıkılan Sertaç Bozkurt, iş yerinin enkazında kalan gümüş takılarını arıyor. Yaşadıklarının çok zor olduğunu söyleyen Bozkurt, "Gümüş işi yapıyorum şu an hepsi enkaz altında. Tek tek ürünlerimi toplamaya çalışıyorum" dedi.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, kentin tarihi noktalarından olan eski Antakya olarak bilinen alanda da çoğu iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Depremin üzerinden geçen zamanın ardından bazı noktalarda iş yeri sahipleri gelip dükkanlarını kontrol etmeye başladı. Alanda gümüşçü dükkanı bulanan Sertaç Bozkurt da onlardan birisi. Depremin ardından hayatına devam etmeye çalışan Bozkurt, yıkılan iş yerinin enkazında değerli gümüşlerini arıyor. Taşları kaldırıp tek tek kontrol eden Bozkurt, bulduğu gümüşleri kutunun içerisine topluyor.
Yaşadıklarının çok zor olduğunu belirten Sertaç Bozkurt, "4-5 gün boyunca ailelerimizi, dostlarımızı enkaz altından çıkarmakla ve defnetmekle uğraştık. Şimdi biraz daha hayat gailesi başladı. Hayat devam edeceği için ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. Toprağın altından eşyalarımızı ürünlerimizi toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hayatını tekrar kurmak için mücadele ettiğini söyleyen Bozkurt, "Deprem gününden kurtulmuş değiliz, hala yaşamaya devam ediyoruz. Evimiz yıkılmadı ancak çok dostumuzu kaybettik. Birçoğu evsiz kaldı. Zor saatler geçirdik. Şoku da hala atlatamadık. Şu an sadece hayatta kalma çabası içerisindeyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-02-14 15:04:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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