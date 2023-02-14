Emine, 200'üncü saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Mustafa ERCA/ANTAKYA (Hatay), (DHA)HATAY´da depremde yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Emine Akgül (26), 200´üncü saatte ekiplerin çalışmasıyla sağ çıkarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi´ndeki 6 katlı Selvi Apartmanı´nın enkazında, beton yığınlarının arasında Emine Akgül´ü fark etti. Kurulan temas sonrası Akgün´ün baygın olduğu anlaşılınca kurtarma çalışması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve Zonguldak´tan gelen maden işçileri ile koordineli olarak çalışan ekipler, Emine Akgül´ü 200´üncü saatte yaralı çıkardı. Emine Akgül, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Mustafa ERCAN
2023-02-14 15:57:36
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