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Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 28'e ulaşırken, 8'i enkaz altından 15 kişi ise sağ kurtuldu.

İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi´ndeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölü sayısı 28´e ulaşırken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor.

ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Eda Apartmanı'nın iki ayrı noktasındaki otoparkta bulunan araçlar da enkazdan çıkartılarak, arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın yan tarafına konuldu. Hurdaya dönen otomobillerin çekicilerle bölgeden kaldırılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-14 16:39:24



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