Madenciler, enkaz altındaki köpeği 204'üncü saatte kurtardı

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HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde maden işçileri, depremde yıkılan binanın enkazında kalan Maltese Terrier cinsi köpeği 204 saat sonra kurtardı.

Antakya'da aramakurtarma çalışmalarına devam eden maden işçileri, enkaz altında kalan köpeğin sesini duydu. Madenciler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. 3 saati aşan çalışmanın sonunda, üzerinde kıyafeti de bulunan Maltese Terrier cinsi köpek, 204'üncü saatte enkazdan çıkarıldı. Komiser ve madenciler, köpeğe kap içinde su verip, yanına da simit koydu. Görevliler, sevdikleri köpeğin sahibinin bilinmediğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Ali Sencer ARSLAN

2023-02-14 17:29:05



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