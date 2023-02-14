Güçlü Bahçe Sitesi'nin enkazında yaşam belirtisi

Tolga TAHÇI/HATAY, (DHA)HATAY'da depremin ardından 2 bloğu yıkılan Güçlü Bahçe City enkazının altında yaşam belirtisi tespit edildi. Ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da bulunan 5 bloklu Güçlü Bahçe City'nin toplam 32 daireli 2 bloğu yıkıldı. Enkazda çalışmalar sürerken, bugün saat 02.30 sıralarında ses duyulduğu bilgisi üzerine hassas sismik akustik dinleme cihazıyla dinleme yapıldı. Bunun yanı sıra termal kamerayla da çalışma yürütüldü. Çalışmaların ardından enkazdan yaşam belirtisi alındı. Ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Enkazda Türk ekiplerin yanı sıra Çinli ve Amerikalı kurtarma ekiplerinin de görev alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI
2023-02-14 17:53:15
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