Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; karı- koca sağ çıkarıldı

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Tolga TAHÇI/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'da yıkılan Murat Apartmanı'nın enkazından karıkoca 209'uncu saatte sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Cebrail Mahallesinde bulunan Murat Apartmanı da yıkıldı. Bugün öğle saatlerinde enkazdan ses alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, depremin 209´uncu saatinde karıkoca olan Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı enkazdan sağ çıkardı. İlk müdahalenin ardından enkazdan çıkarılan karıkoca, tedavileri için hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI

2023-02-14 21:44:51



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