Antakya'daki büyük yıkım dron ile görüntülendi



Semih ERSÖZLER/ANTAKYA (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´ın merkez ilçesi Antakya, dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ilçede büyük yıkımın olduğu, birçok noktada aramakurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından can kaybı sayısı 35 bini aştı. Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay´da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkımın geride bıraktığı izler, aramakurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya'da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü. Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Semih ERSÖZLER

2023-02-15 10:21:18



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