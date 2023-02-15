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Depremde ailesiyle hayatını kaybeden DHA Muhabiri İzzet Nazlı, yeni ev arıyormuş

DHA

Depremde ailesiyle hayatını kaybeden DHA Muhabiri İzzet Nazlı, yeni ev arıyormuş


Bekir KARAKOCA/ ADANA, (DHA)ASRIN felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (31), eşi Seda (31) çocukları Ahmet Eren (10) ve Esila Nazlı (5) ile 7 yıl önce satın aldığı 5 katlı binanın 2'nci katında felakete yakalandı. Gönüllüler ve ailesi tarafından yapılan aramada İzzet, kızı Esila'ya, eşi Seda da oğlu Ahmet Eren'e sarılmış halde bulundu. Enkazdan çıkartılıp, Antakya Asri Mezarlık'ta aynı mezara birlikte defnedilen İzzet Nazlı'nın çocukları için ayrı ayrı odası olan daha geniş ev aradığı ve yeni eve beyaz eşya satın aldığı ortaya çıktı. Bir mağazadan 43 bin lira karşılığında tüm beyaz eşyalarını satın alan İzzet Nazlı'nın taşınmak için hazırlık yaptığı ve kredisi henüz bitmeyen evi hem kendisine hem de çok sevdiği ailesine mezar oldu. 
Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat saat 04.17'deki 7.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da ağır yıkımlara neden oldu. 9 saat sonra bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem bölgeyi bir kez daha vurdu. Her iki depremde özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin yaşandığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta bir tek bina bile ayakta kalmadı. O sokaktaki eski yapı olan 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'nci katındaki daireyi kredi çekerek 7 yıl önce satın alan DHA Muhabiri İzzet Nazlı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde memur olan eşi Seda Nazlı ile evlatları Ahmet Eren ve Esila da enkaz altında kaldı.
BABA NAZLI ANTAKYA HALİ'NDEYDİ, OĞLUNA ULAŞAMADI
İzzet'in manav olan babası Fecir Nazlı da o gece, manavında satmak için meyve sebze almaya gittiği Antakya Hali'nde yakalandı depreme. Sarsıntı sırasında çevresindeki binaların kartondan kuleler gibi yıkıldığına şahitlik eden Fecir Nazlı, hızla General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 3 katlı evine koştu. Gördüğü manzara karşısında şoka giren Fecir Nazlı; eşi Fatma, 2 gün önce Samsun'dan tatile gelen kızı Rabia Nazlı Tuzsuz, 11 aylık torunu ve damadı Hasan Tuzsuz'un yerle bir olan evinden sağ çıktığını görünce rahat bir nefes aldı. Fecir Nazlı, kısa süreli paniğin ardından Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta oturan oğlu İzzet Nazlı'yı telefonla aradı, cevap alamayınca gelini Seda'yı aradı ondan da yanıt alamayınca aracına binip, evlatlarına ulaşmak için yola çıktı. Sağına salonu baktığında neredeyse ayakta kalan bina kalmamıştı, yollara dökülen enkazların arasında geçerek Mimar Sinan Sokağa ulaştığında bir tane bile bina ayakta kalmamıştı. İzzet'in oturduğu bina da yerle bir olmuştu. Elleriyle enkazı kazmaya başladı 'İzzet', 'Seda', 'Ahmet Eren', 'Esila' diye çığlık atıp umutla bir ses duymaya çalıştı. Hiçbir hayat belirtisi yoktu ama umudunu kaybetmedi. Çevrede büyük panik yaşanıyor, ağlayanlar, çığlık atanlar enkazda kaybettikleri canları arayanlar. Tam bir can pazarı yaşanıyordu. Bu sırada Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan İzzet Nazlı'nın kardeşi Yusuf Nazlı da eşi ve 2 çocuğuyla depremin şokunu atlatıp, İzzet'ten haber alınamadığını öğrenince Hatay'a doğru yola çıktı. Enkaza gelen Yusuf, babası Fecir, annesi Fatma ve eniştesi Hasan ile enkazı kazmaya başladı. 
ESİLA İZZET'İN, AHMET EREN SEDA'NIN KUCAĞINDA
Felaketin ikinci gününde öğleden sonra Fecir Nazlı oğlu ve damadıyla birlikte enkazın altında elleriyle açtıkları yaşam koridorundan evlatlarının cansız bedenlerine ulaştı. Feryatlar yürek yakarken, artık umut yerini cenazeleri çıkartıp tekrar toprakla buluşturma çabasına dönüştü. Gönüllülerin de desteğiyle önce İzzet kucağındaki kızı Esila ile ardından Seda kucağındaki oğlu Ahmet Eren ile çıkartıldı. Çocuk odasında İzzet kızı Esila'yı göğsüne bastırmış, Seda'da Ahmet Eren'i, böylece can vermişlerdi. Gece oldu, güçlükle çıkartıldı cenazeler. İzzet ile ailesinin bedenlerine battaniye örtüldü götürülecek bir yer olmadığı için o gece orada bırakıldı. Depremin üçüncü günü sabah saatlerinde Kızılay'ın dağıttığı cenaze torbalarına İzzet ile ailesinin cansız bedenleri konuldu. Antakya Mezarlık Kompleksi'nde işlemler yapıldı ve tek tek cenaze namazları kılındı. Ardından da cenazeler Antakya Asri Mezarlık'tan açılan tek mezarda yan yana toprağa verildi.
BEYAZ EŞYA SATIN ALMIŞ
Ailesine mezar olan evi 7 yıl önce banka kredisi kullanarak satın alan İzzet Nazlı ile eşi Seda'nın çocukları ayrı ayrı odalarda kalması için daha geniş bir eve geçmek amacıyla arayışa girdiği ortaya çıktı. Hatta bunun için yaptıkları hazırlık kapsamında babasının da desteğiyle toparladıkları 35 bin TL'yi peşin olarak ödeyip, kalan 8 bin lirasını da sonra ödemek üzere tüm beyaz eşyalarını yeniden satın aldığı öğrenildi. 2 taksiti kalan evlerinden çıkınca orayı kirayı vermeyi planlayan İzzet ile Seda, taşınacakları yeni evi henüz bulamayınca eşyalarını da teslim alamamış.
50 GÜN ÖNCE DEPREMDEN KAÇIŞLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan Hatay'ın merkez üssü Kırıkhan ilçesinde, 18 Aralık 2022'de Richter ölçeğine göre saat 21.13'te 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden İzzet Nazlı o sırada evinde misafir olan kardeşi Yusuf Nazlı ile ailelerinin panik halinde kendilerine mezar olan evlerinden kaçarken İzzet'in çektiği görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. Panik halinde kendilerini dışarı atan İzzet'in mesleki tecrübesiyle sokağa çıkanların görüntülerini çekerken evinden kaçan eşi Seda, evlatları Ahmet Eren, kızı Esila, yengesi Yağmur, yeğenleri Ömer Yekta ve Eylül Ece'nin görüntülerini çektiği anlaşıldı. Bu sırada İzzet'in kardeşi Yusuf Nazlı ile yaptığı röportaj ve ailesinin görüntüsü deprem haberinde yayınlanmıştı. Tam 50 gün sonra mezar olan evinin önünde İzzet Nazlı da TV kanalları için depremi anlatıp haber olarak servis etmişti.
ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikte bitiren İzzet Nazlı, yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı'nın serbest muhabiri olarak çalıştığı Hatay'da 14 Eylül 2020'de DHA ailesine katıldı. İzzet Nazlı, 2 Şubat'ta Amanos Dağları'na çıkıp, karda çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Yokuş çıkmak zor ama manzara yüksekten seyredilir" şeklinde not düşerek paylaşmıştı. Ayrıca eşi Seda ve çocuklarıyla da kar fotoğrafları paylaşan İzzet Nazlı'nın sosyal medya hesabındaki son fotoğrafı ise çok sevdiği Hatayspor'un Kasımpaşa maçı oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Bekir KARAKOCA
2023-02-15 12:55:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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