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Hatay'da depremzedelere sağlık taraması

DHA

Hatay'da depremzedelere sağlık taraması


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı, Hatay'da eskiden köy statüsünde olan mahallerde, günde yaklaşık 100 ekiple özellikle kronik veya evde bakıma muhtaç hastalar ile diyaliz hastalarını sağlık kontrolünden geçirerek ilaçlarını ulaştırıyor.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Hatay'da Sağlık Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Sahra Hastanesi kurdu. Burada verilen sağlık hizmetinin yanı sıra 100'ye yakın ekip, eskiden köy statüsündeki mahallelere ambulansla giderek özellikle kronik veya evde bakıma muhtaç hastalar ile diyaliz hastalarını sağlık kontrolünden geçirerek ilaçlarını ulaştırıyor.
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon İl Müdürü Dr. Mehmet Akdağ, ''Depremden bu yana Acil Sağlık Hizmetleri olarak ambulansımızla ekiplerimizle birlikte Hatay il genelinde köylerimizin hepsini her gün arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Buradaki kronik hastası olanlar, diyaliz gereksinimi olanlar, evde bakım hastası olanları, hastaların listeleri ve bunların ilaçlarının ulaştırılması ve muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Bugün 100 ekibimizin bir kısmı köylerimize çıktı. 40 kadar ekibimizde yeni çıkıyor. Gün sonunda değerlendirmelerimizi yapıp ertesi güne de hazırlıkları yapmaktayız. Amacımız, ulaşamadığımız hane kalmaması yönündedir" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Hatay İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-15 15:05:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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