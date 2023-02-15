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Hindistan ordusu, İskenderun'da Sahra Hastanesi kurup, tedaviye başladı

DHA

Hindistan ordusu, İskenderun'da Sahra Hastanesi kurup, tedaviye başladı


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaşan Hindistan'dan 99 kişilik askeri sıhhiye ekibi, Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Sahra Hastanesi'ne dönüştürdü. Hastanede, depremzedelere tüm sağlık hizmetleri veriliyor.
Hindistan ordusu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz Mesleki Anadolu Lisesi'ne Sahra Hastanesi oluşturmak için harekete geçti. 99 kişilik ekip, bölgeye kargo uçaklarıyla ulaştıktan sonra yapılan çalışmalarla sahra hastanesini kurdu. Gönüllü Türk doktorlar ile hemşirelerin de yer aldığı sahra hastanesinde depremzedelere tüm sağlık hizmetleri sağlanıyor. 13 cerrahın yer aldığı Hindistan ekibi, ameliyat hizmeti de veriyor. Ekip, yanında getirdiği cihazlar ve ilaçlarla da depremzedelere anında müdahale edebiliyor.
BİNBAŞI KATOCH: BU MANZARAYLA KARŞILAŞACAĞIMIZI BİLİYORDUK
Hindistan ordusunda anestezi uzmanı olarak görev yapan Binbaşı Kushal Katoch, DHA'ya açıklamada bulundu. Katoch, "Amacımız depremden etkilenen insanların yaralarını sarmak. İlk günlerde depremzedelerin büyük ameliyatlarını gerçekleştirdik. Şimdi ise daha çok insanın diğer sağlık problemleriyle ilgileniyoruz. Geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaşacağımızın bilincindeydik. Ekibimiz zaten böyle şeyler için hazırlıklı. Burada Türk gönüllüler olmadan bu kadar iş başaracağımızı düşünmüyorduk. Türk gönüllüler yemeden, içmeden bazen uyumadan bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da bize yardımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.
'DEPREMZEDELERİN HER İHTİYACI KARŞILANIYOR'
Bölgede gönüllü olarak görev yapan stajyer doktor Mümtaz Büyükköken de "Hindistan'dan gelen ekip, tüm malzemeleriyle geldiler. Bizler de Türk gönüllüler olarak onlara destek oluyoruz. Burada kurulan eczaneyle ilaç ihtiyaçları karşılanıyor. Herkes birbirine destek bir şekilde yardım için burada. Gönüllüler olarak bizler de hastalar dil sorunu yaşamasın diye rehberlik ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-15 15:10:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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