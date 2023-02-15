Depremzedeler suni çim sahada namaz kıldı



İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/HATAY, (DHA)HATAY'da meydana gelen depremde camilerin de yıkılması üzerine depremzedeler açık alanlar ile suni çim sahalarda namaz kılıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde binaların yanı sıra camiler de yıkıldı. Antakya ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki eskiden köy statüsünde olan Madenboyu Mahallesi'ndeki cami de yıkıldı. Depremzedeler vakit namazlarını mahalle meydanındaki suni çim sahada kıldı.

Namazı kıldıran hafız Abdülsamet Akkaya, ''Babam imam ama mahalle halkına gelen yardımları dağıtıyor. Ben de gönüllü imamlık yaparak, hafız olduğum için öğle namazını kıldırdım'' dedi.

Mahallede 2 cami olduğunu söyleyen Akkaya, ''Birisi hasarlı, diğerinde herhangi bir şey yok. Köy içindeki hasarlı olduğundan burada suni çim sahada namaz kıldırıyoruz. Elektrik şu an yok. Elektrik olduğunda ezan da okuyoruz. Diğer cami ibadete açık ama köy girişinde ana yola yakın'' ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-15 15:38:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.