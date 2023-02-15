Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

Salih BÜYÜKSAMANCI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay´ın merkez ilçesi Antakya´da çok sayıda bina yıkıldı. Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-15 15:51:45
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.