Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 30'a yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

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Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmasının devam ettiği binanın enkazında şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi´ndeki Eda Apartmanı da yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda oturanlardan depremde 15 kişi kurtulurken, 28 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı. Binada hayatını kaybedenlerin sayısı 30´a yükseldi. 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendirilen binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-15 18:23:37



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