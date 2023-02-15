Enkazda 228´inci saatte anne ile 2 çocuğunun mucize kurtuluşu

HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ depreminin vurduğu Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 228'nci saatte anne ile 2 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
Merkez Antakya ilçesinin Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sırasında açılan yaşam korindonundan ses alındı. Takviye ekiplerinin de hummalı çalışması sonucu 228´inci saatte yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet sağ olarak çıkartıldı. Hemen ambulanslara alınan anne ile çocukları tedavileri için hastaneye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)
2023-02-15 20:03:18
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