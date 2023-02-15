Hatay´da anne ve iki çocuğunun çıkarıldığı enkazdan, iki ses daha duyuldu

Tolga TAHÇI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde depremden 228 saat sonra anne ve 2 çocuğunun çıkarıldığı enkazda 2 kişi ile daha sesli temas kuruldu. Ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıma neden olduğu 10 ilden biri olan Hatay´da arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluş haberleri geldi. Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra 'Ela' ismindeki kadın ile yaşları 6 ila 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğu çıkarıldı. Anne ve çocuklarının çıkarılmasının ardından ekipler, enkazda yaptıkları çalışmada iki ses daha aldı. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin bulunduğu bölgenin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI
2023-02-15 20:24:09
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