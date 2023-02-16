Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

DHA

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi


Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve 'dünyanın elle yapılan en büyük tüneli' olarak bilinen Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler şehri' olarak bilinen kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu. Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.
Samandağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde yapılan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı. Dönemin Roma İmparatoru Vespasian'ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, 'elle yapılan dünyanın en büyük tüneli' olarak biliniyor. 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor.
SÜTUNLAR MAĞARAYI TAŞIYOR
Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu. Kaya mezarların bulunduğu mağaranın yer aldığı alan, eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılırken, girişinde de sütunlar bulunuyor. Binlerce yıldır ayakta duran sütunlar, mağarayı taşıyor. Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat'ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı.  DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-02-16 09:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasının yıkılacağı iddialarına Başsavcılıktan yalanlama
YEREL HABERLER Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü ...
CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğunun enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı
YEREL HABERLER CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğunun enkazdan ...
(Görüntülü) ENKAZDA 228&#039;İNCİ SAATTE ANNE İLE 2 ÇOCUĞUNUN MUCİZE KURTULUŞU (ek)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDA 228'İNCİ SAATTE ANNE İLE 2 ...
(Görüntülü) ENKAZDA 228&#039;İNCİ SAATTE ANNE İLE 2 ÇOCUĞUNUN MUCİZE KURTULUŞU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDA 228'İNCİ SAATTE ANNE İLE 2 ...
(Görüntülü) EDA APARTMANI&#039;NDA ÖLÜ SAYISI 30&#039;A YÜKSELDİ; ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDA APARTMANI'NDA ÖLÜ SAYISI ...
Hatay´da anne ve iki çocuğunun çıkarıldığı enkazdan, iki ses daha duyuldu
YEREL HABERLER Hatay´da anne ve iki çocuğunun çıkarıldığı enkazdan, ...
Enkazda 228´inci saatte anne ile 2 çocuğunun mucize kurtuluşu
YEREL HABERLER Enkazda 228´inci saatte anne ile 2 çocuğunun mucize ...
Acılarını "bağrına basan" depremzede eczacılar, afet bölgesinde konteyner eczane kurdu
YEREL HABERLER Acılarını "bağrına basan" depremzede eczacılar, afet ...
Alperenler deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılıyor
YEREL HABERLER Alperenler deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım ...
Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 30'a yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 30'a yükseldi; ...
İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karşı denetimler sürüyor
YEREL HABERLER İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karşı ...
(Görüntülü) DEPREMZEDELER SUNİ ÇİM SAHADA NAMAZ KILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDELER SUNİ ÇİM SAHADA NAMAZ KILDI
(Görüntülü) HİNDİSTAN ORDUSU, İSKENDERUN&#039;DA SAHRA HASTANESİ KURUP, TEDAVİYE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HİNDİSTAN ORDUSU, İSKENDERUN'DA ...
Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "hangi gündeyiz?" diye sormuş
YEREL HABERLER Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan ...
Hatay'da depremin 228. saatinde anne ve 2 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremin 228. saatinde anne ve 2 çocuğu ...
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.
YEREL HABERLER Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur ...
Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen
YEREL HABERLER Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen
Hatay'a ulaşan ilk ekiplerden Uşak Belediyesi itfaiye personeli depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Hatay'a ulaşan ilk ekiplerden Uşak Belediyesi itfaiye ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA DEPREMZEDELERE SAĞLIK TARAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA DEPREMZEDELERE SAĞLIK ...
Depremzedeler suni çim sahada namaz kıldı
YEREL HABERLER Depremzedeler suni çim sahada namaz kıldı
(Görüntülü) 85 YAŞINDAKİ TEYZEYİ AĞIR HASARLI BİNANIN 5. KATINDAN GÖNÜLLÜ EKİPLER KURTARDI-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) 85 YAŞINDAKİ TEYZEYİ AĞIR HASARLI BİNANIN ...
Hindistan ordusu, İskenderun'da Sahra Hastanesi kurup, tedaviye başladı
YEREL HABERLER Hindistan ordusu, İskenderun'da Sahra Hastanesi ...
Hatay'da depremzedelere sağlık taraması
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedelere sağlık taraması
İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı
YEREL HABERLER İskenderun'da Mehmetçik, depremde yere düşen Türk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.