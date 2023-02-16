Hayat kurtaran madenciler: Yorulduk ama bizim için hayat kurtarmak daha önemli



İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ HATAY, (DHA)HATAY'da, deprem sonrası tonlarca ağırlıktaki enkaz altında saatlerce çalışıp, depremzedeleri sağ çıkarmaya çalışırken yorgun düşen madenciler, molalarda ateş başında dinleniyor. 11 yıllık madenci Murat Çoban, "Yorulduk ama yorgunluk, bizim için önemli değil. Hayat kurtarmak, bizim için daha önemli. Ne kadar can kurtarabilirsek o kadar daha iyi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen ve binlerce binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde aramakurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda Zonguldak'tan gelen madenciler de yer alıyor. Yaşam belirtisi alınan enkaz alanında, tonlarca ağırlığındaki enkaz altında saatlerce çalışıp, depremzedeleri kurtarmaya çalışırken yorgun düşen madenciler, molalarda ise ateş başında dinleniyor; bazılarının ise yorgunluktan gözleri kapanıyor.

'YORGUNLUK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL'

Kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin amiri madenci Murat Çoban, 10 gündür devam edilen çalışmalarda yorulduklarını ancak kendileri için hayat kurtarmanın, yorgunluktan daha önemli olduğunu belirtti. 3 çocuk babası Çoban, ''11 yıllık madenciyim. Buraya yardıma geldik. 10 gündür buradayız. Gündüz çalışıyoruz. Akşam canlı haberi aldığımızda olay yerine gediyoruz. Biz buraya sabah geldik. Canlı olabilir, diye. İnşallah çıkar. Canlı varsa biz tahkimat yaparak giriyoruz. Madende yaptığımız gibi domuzdamı, sarma çekiyoruz. 3 kişi sağ olarak çıkardık. Yorulduk ama yorgunluk bizim için önemli değil. Hayat kurtarmak bizim için daha önemli. Ne kadar can kurtarabilirsek o kadar daha iyi. Hiç tereddüt etmeden bırakıp geldim. Onlarla görüntülü telefonla görüşüyoruz" diye konuştu.

Mola sırasında ateş başında yorgunluktan gözleri kapatıp, dinlenmeye çalışan madenci Umut Üstünyer ise "2021 yılında madenciliği başladım. 10 gündür bölgede çalışıyoruz. Mola sırasında burada dinleniyoruz. Kendi ekibimizde 2 kişiyi sağ olarak kurtardık, diğer ekipler hariç. Ailem Bartın'da, annem ve babamın yanındalar. İster istemez ailemi özlüyorum, yapacak bir şey yok'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-16 09:45:50



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