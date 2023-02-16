İskenderun'da depremzede eczacılar, konteyner eczane kurdu



Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde hasar oluşan ve yakınlarını kaybeden gönüllü eczacılar, konteyner eczane kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden, kendileri ise hasarlı binalardan sağ kurtulan eczacılar, depremzedelere ilaç sağlamak için harekete geçti. Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki 2 prefabrik yapıya yerleştirilen ve raflara dizilip ayrıştırılan ilaçlar, dağıtılmaya başlandı. Reçete gerekmeksizin beyan üzerine ücretsiz ilaç alınabilen konteyner eczanede, bebek maması, kişisel hijyen malzemesi ve hasta bezi desteği de sağlanıyor. Konteynerde verilen hizmetlere başka illerden eczacılar da katkıda bulunuyor.

'BİZLER DE DEPREMZEDEYİZ'

Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilcisi Ahmet Türen, sahra eczanesi olarak hizmet verdiklerini kaydederek, "Bizler de birer depremzedeyiz. Ailelerimizi buradan tahliye ettikten sonra vatandaşların ilaç hizmetlerini karşılayabilmek adına ne yapabiliriz diye organize olduk. İskenderun Eczacılar Odası olarak hemen örgütlendikten sonra vatandaşlarımızın hizmetine koştuk. Burada vatandaşlarımızın eczaneden alabilecekleri tüm ilaçları, malzemeleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duyuruları yapıldı. Bu bölgeye gelen tüm sağlık hizmetleri de ilaçlarını buradan sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından düzenli olarak eczacılarımız geliyor. Gelip araçlarında yatıyorlar. Bizim yaralarımızı sarmaya çalışıyorlar. Tamamen gönüllü eczacılarımızdan oluşuyor" dedi.

Hatay'ın depremde ciddi yara aldığını kaydeden Türen, farklı bölgelerde konteyner eczanelerin kurulumunun yapıldığını da sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-16 12:11:05



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