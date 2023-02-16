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Resim öğretmeni ve öğrencileri, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor

DHA

Resim öğretmeni ve öğrencileri, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'da resim öğretmenliği yapan Zehra Tukaç (48), gönüllü 2 öğrenci ile çocukların yüzüne figür çizip, boyarak depremin tramvasını unutturmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki sanatevinde resim öğretmenliği yapan Zehra Tukaç, gönüllü öğrencileri Sevim Çekiç ve Sanem Bildik'in desteği ile depremzede çocuklara moral vermek için harekete geçti. Boyama malzemeleriyle İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde stant açan Tukaç ve öğrencileri, çocukların yüzüne figürler çizip, boyadı. Çocukları mutlu etmeye çalıştığını belirten Zehra Tukaç, "Bu tramvayı sıfıra indirmeye çalışıyorum. Zaten anne-babalar mutsuz, umutsuz. Her şeyimizi kaybettik. Yakınlarımızı ya toprak altına verdik ya da çok başka diyarlara göç etmek zorunda kaldılar. Biz de kalanlar olarak mücadele ediyoruz" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-16 12:44:47

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