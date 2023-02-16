Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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HATAY, (DHA)HATAY´ın Arsuz ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Hatay´ın Arsuz ilçesinde saat 22.47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 9.26 kilometre altında meydana gelen deprem, Hatay'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)

2023-02-16 23:19:36



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