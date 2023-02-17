

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Buket Apartmanı'nın enkazında kalan 12 yaşlarındaki Osman, hassas burunlu köpeğin tepki vermesinin ardından alınan ses üzerine ekipler tarafından 260 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde bir mucize daha yaşandı. PAK ekibinde bulunan hassas burunlu köpek yıkılan Buket Apartmanı'nın enkazında tepki verdi. Ardından ekiplerin sesli çağrılarına cevap alınması üzerine hemen aramakurtarma çalışması başlatıldı. Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nin (ANDA) de yer aldığı ekipler, enkaz altında kaldığı saptanan Osman isimli, 12 yaşlarındaki çocuğu, 260 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.Enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılan Osman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. (DHA)Görüntü Dökümü

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ.Haber: Tolga TAHÇIYusuf KANTARLI/ HATAY, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Hatay Tolga TAHTÇI Yusuf KANTARLİI

2023-02-17 01:33:42



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