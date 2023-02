Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



`DEHLİZDEN GELEN SESLE OSMAN KURTULDU´Hatay´daki Buket Apartmanı enkazından depremin 260´ıncı saatinde Osman´ı çıkaran ekiplerden ANDA Arama Kurtarma Başkanı Okan Tosun, umutların bittiği anda Osman´a ulaştıklarını söyledi. Tosun, "11 günün sonunda umutlarımız yine yeşerdi. İlk güne geri döndük. Hatay´a ve apartmana ilk gelen ekiplerdeniz. İlk geldiğimizde burada kaos ortamı vardı. Bu caddede 18 apartmanda çalıştık. Ancak ağırlıklı olarak Buket Apartmanı´nda çalıştık. Bugün maalesef bu apartmandan 17 vatandaşımızı cansız olarak çıkardık. Tam umutlarımızın bittiği anda 260´ıncı saatte Osman kardeşimize ulaştık. Temizlik çalışması yaparken dehlizden bir ses işitildiği söylendi. AFAD´dan arkadaşlarla birlikte sese doğru gittik. Dehlizi büyütüp herkesi susturduk. Açtığımız delikten AFAD görevlisi bir arkadaşımız Osman´a ulaştı. Bize sağlığının yerine olduğunu ve 14 yaşında olduğunu, sağlıklı olduğunu söyledi. İlk müdahaleden sıkıntısı olmadığını öğrendik. Yarın Miraç Kandili. Yarın da mutlu haberler vermek istiyoruz. Sadece biz değil burada çalışan her arkadaşımızın isteği bu" diye konuştu.OSMAN: BİR KİŞİ DAHA OLABİLİRDepremden günler sonra enkazdan çıkarılan Osman´ın, arama kurtarma ekiplerine enkazda bir kişinin daha olabileceğini söylediği belirtildi. Bu bilgi üzerine ekipler enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

-ANDA Başkanı röportaj

-Enkazdan genel görüntü

Haber: Tolga TAHÇI Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/HATAY,(DHADHA-Gündem Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI Can ÇUBUKÇUOĞLU

2023-02-17 02:28:21



