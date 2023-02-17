Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan kurtarılan Mustafa'nın görüntülerini paylaştı



ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde Akademi Hastanesi'nin enkazından kurtarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, "Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Düzgün Barış DENİZ

2023-02-17 04:47:28



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