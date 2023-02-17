Depremde hasar gören binaları, park halindeki araçlar ayakta tuttu



Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)DEPREMİN en çok yıkıma ve hasara yol açtığı yerlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde bazı binaların yıkılmasını, park halindeki araçlar önledi. Bazı araçların, yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkıştığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü sayısı, 38 bini aştı. Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Bazı noktalarda aramakurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Kentte depremin etkisiyle bazı binalar, yan yatarken, bazı binalar ise olduğu yere çöktü. Önünde araçların park halinde olduğu bazı binaların devrilmesini ise park halindeki bu araçlar engelledi. Yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkışan araçlar, hasar gören binaların yıkılmasını önledi. Binaların altında sıkışan araçlar, ilginç görüntü oluşturdu. Antakya ilçesindeki binanın, otoparktaki 3 otomobilin üzerine doğru devrildiği, yine aynı ilçede yan yatan evin de sokakta park halindeki araca doğru çöktüğü görüldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-02-17 10:22:39



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