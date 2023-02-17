Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

DHA

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar


Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)DEPREMİN en çok yıkım ve hasara yol açtığı yerlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde evleri hasar görenler, tehlikeye aldırış etmeden eşyalarını almaya çalışıyor. Kimileri hasarlı binalara girip, eşyalarını iple aşağı sarkıtırken, birinin de yan yatan evinden indirdiği eşyalarını el arabasıyla çekerek götürdüğü görüldü. 
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 38 binin üzerinde kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'daki bazı noktalarda aramakurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Depremde hasar gören ve hasar tespit çalışmaları yapılması beklenen binalara giren bazı kişiler de tehlikeye rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bazı kişiler, eşyalarını iple aşağı sarkıtarak alırken, bazı binaların önüne yanaştırılan asansörlü sistemlerle de evler boşaltılıyor.
Antakya'da yaşayan Niyazi Bozoğlan, kızının depremde hasar alan evini boşaltırken, Galip Topuz ise 2 ay sonra doğmasını bekledikleri çocuğu için hazırladığı eşyaları, yan yatan evinden aldı. Ailesiyle çadırda yaşadıklarını anlatan Bozoğlan, "Kızım bu evde oturuyor. Deprem olduktan sonra damadımı evden zor çıkardık. Onları Marmaris'e gönderdik. Şimdi de evden ne kurtarabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. İçeride duvarlar patlamış ama herhalde bina yıkılacak. Çok tehlikeli ama ne yapacaksın canlarını, emeklerini vermişler; 30 yıl emekle bu evi aldılar. O da yıkıldı, hiçbir şey kalmadı. Sandalye, masa, yatak almaya çalışıyoruz en azından başka bir yerde barınmaları için" dedi.
İndirdiği eşyalarını el arabasıyla taşıyan Topuz ise "Yaşadığımız bina yan yattı. Ben de tek başıma ip yardımıyla eşyaları aşağı indirdim. Müstakil bir evin bahçesine koyuyorum eşyaları. Evimde birçok eşya vardı onları çıkardım. Eşim 7 aylık hamile; doğumdan önce bebek bezi, şampuan gibi eşyalar hazırlamıştık. Onların hepsini çıkardım. Biraz tehlikeli, temel sağlam ama bina yan yatmış. Biraz da cesaret" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-02-17 10:49:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KIRIKHAN&#039;DA DEPREM KAYALARI YUVARLADI KÖYDEKİ 49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRIKHAN'DA DEPREM KAYALARI ...
Depremde hasar gören binaları, park halindeki araçlar ayakta tuttu
YEREL HABERLER Depremde hasar gören binaları, park halindeki araçlar ...
Hatay- Kırıkhan'da deprem kayaları yuvarladı: Köydeki 49 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay- Kırıkhan'da deprem kayaları yuvarladı: Köydeki ...
HATAY- KIRIKHAN'DA DEPREM KAYALARI YUVARLADI: KÖYDEKİ 49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER HATAY- KIRIKHAN'DA DEPREM KAYALARI YUVARLADI: KÖYDEKİ ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA DARB-I SAK KALESİ VE BAYEZİD-İ BİSTAMİ TÜRBESİ YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA DARB-I SAK KALESİ VE ...
Hatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Hatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım ...
(Görüntülü) TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN HASARLI BİNALARDAKİ EŞYALARINI ALIYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN HASARLI ...
(Görüntülü) DEPREMDE ZARAR GÖREN BİNALARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR AYAKTA TUTTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ZARAR GÖREN BİNALARI PARK ...
Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi yıkıldı 
YEREL HABERLER Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami ...
HATAY- HATAY'DA DARB-I SAK KALESİ VE BAYEZİD-İ BİSTAMİ TÜRBESİ YIKILDI 
YEREL HABERLER HATAY- HATAY'DA DARB-I SAK KALESİ VE BAYEZİD-İ ...
Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında ...
Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan kurtarılan Mustafa'nın görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan kurtarılan ...
Hatay'da iki aile depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan evlatlarına kavuştu
YEREL HABERLER Hatay'da iki aile depremin 261. saatinde enkazdan ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA İKİ MUCİZE DAHA; MUSTAFA VE MEHMET 261 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA İKİ MUCİZE DAHA; MUSTAFA ...
HATAY&#039;DA İKİ MUCİZE DAHA; MUSTAFA VE MEHMET 261 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI  
YEREL HABERLER HATAY'DA İKİ MUCİZE DAHA; MUSTAFA VE MEHMET 261 ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 260 SAAT SONRA GELEN MUCİZENİN ADI; OSMAN (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 260 SAAT SONRA GELEN ...
Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan Avcı ve Şakiroğlu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 261&#039;İNCİ SAATTE 2 MUCİZE KURTULUŞ (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 261'İNCİ SAATTE 2 ...
HATAY'DA 260 SAAT SONRA GELEN MUCİZENİN ADI; OSMAN (2)  
YEREL HABERLER HATAY'DA 260 SAAT SONRA GELEN MUCİZENİN ADI; OSMAN ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 261&#039;İNCİ SAATTE 2 MUCİZE KURTULUŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 261'İNCİ SAATTE 2 ...
Hatay'da 260 saat sonra gelen mucizenin adı; Osman (2)
YEREL HABERLER Hatay'da 260 saat sonra gelen mucizenin adı; Osman ...
Bakan Soylu, Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuğu kurtaran ekibi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Hatay'da depremin 260. saatinde 14 ...
GÜNCELLEME - Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi ...
Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.