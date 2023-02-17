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Depremde Arsuz'da deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü

DHA

Depremde Arsuz'da deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ARSUZ (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli büyük depremlerde deniz turizmiyle ünlü Hatay'ın Arsuz ilçesinde 140 yatak kapasiteli Arsuz Oteli de yıkıldı. Otelin, kış sezonu olması nedeniyle müşteri kabul etmediği, bu nedenle depremde boş olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde 140 yatak kapasiteli deniz manzaralı Arsuz Oteli de yıkıldı. Otel yetkilileri, kış mevsiminde sezonun kapalı olmasından dolayı müşteri kabul etmediklerini, bu nedenle deprem sırasında boş olduğunu söyledi. Depremde otelde bulunan, otel sahibinin yakınlarından 2 kişinin hayatını kaybettiği, çalışanlardan 2 kişinin de enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti.
İlçede 2 otelin daha depremde büyük hasar aldığı kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-17 17:48:48

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