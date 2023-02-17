Kırıkhan'da bazı binalar yıkıldı bazıları ise birbirine yaslandı; vatandaşlar tahliye edildi

Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli büyük depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. Bazı binalar ise birbirine yaslanarak ağır hasar aldı. Binalarda yaşayanlar tahliye edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bazı binalar birbirine yaslanarak, yıkılma tehlikesi oluşturdu. Vatandaşların büyük panik yaşadığı depremde bu binalar ağır hasar alırken, ilçedeki çok sayıdaki bina da enkaza dönüştü. İlçe merkezinde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Vatandaşlar ilçelerinin farklı noktalarında kurulan çadırlarda geceyi geçirirken, ağır hasarlı binaların ilerleyen günlerde yıkılarak enkazlarının kaldırılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-17 19:00:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.