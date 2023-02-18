Hatay'da enkazdan çıkan molozlar, boş alana dökülüyor



Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)HATAY'da aramakurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkazdaki molozlar, kamyonlara yüklenerek boş alanlara dökülüyor. Gün içinde yüzlerce kamyonun geldiği alandaki çalışma, dronla havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 39 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, aramakurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma çalışması almaya başladı. İş makineleriyle toplanan molozlar, kamyonlara yüklenerek boş alanlara taşınıyor.

Belediyelere, şirketlere ve Devlet Şu İşleri'ne (DSİ) ait kamyonlar ile molozlar, Antakya ilçesindeki Güzelburç Mahallesi'ndeki boş alana bırakılıyor. Molozu boşaltan kamyonlarla çalışmaların olduğu yere doğru tekrar yola çıkılıyor. Alana dökülen molozlar, DSİ'nin iş makinesi ile düzeltiliyor. Alana gün içinde yüzlerce kamyon gelip, moloz boşaltıyor. Kamyonlar ve yapılan çalışma, dronla havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-02-18 10:47:08



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