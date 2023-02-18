Hatay´da 1'i çocuk 3 kişi, enkazdan 296´ncı saatte kurtarıldı

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Tolga TAHÇI/ HATAY, (DHA)HATAYın Antakya ilçesinde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki apartman enkazından, 296´ncı saatte, 1'i çocuk 3 kişi sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, Antakya ilçesinin Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı enkazında ses ve ısı alınınca arama- kurtarma çalışması yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucu 296´ncı saatte enkazdaki 1'i çocuk, 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı. Ambulanslara taşınan yaralılar, Antakya'daki sahra hastanesine götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI

2023-02-18 12:30:50



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