Türkiye´de depremde ölen 1500 Suriyeli ülkesinde toprağa verildi



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİFerhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Türkiye'de yaşamını yitiren 1500 dolayında Suriyelinin götürüldükleri ülkelerinde toprağa verildiği bildirildi.

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşuyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında sınır kapısı önünde sıra oluşturan Suriyeliler, tek tek kayıtları alındıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerden bazıları, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına katılmak, bazıları ise depremden etkilenen yakınlarını ziyaret etmek için sınırdan geçiş yaptıklarını kaydetti. Yaklaşık 2 bin Suriyelinin, depremin meydana geldiği günden beri Suriye'ye geçiş yaptığı bildirildi.

Türkiye´de depremde hayatını kaybeden 1500 dolayında Suriyelinin de yakınları tarafından ülkelerine götürülüp, toprağa verildiği ifade edildi.

Suriye´ye insani yardımlar da Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden depremzedelere ulaştırılıyor. Gıda ve hijyen malzemesi yüklü TIR´lar sınırı geçip Bab-El Hava Sınır Kapısı'na gidiyor. Yardımlar, buradan da depremzedelerle buluşturuluyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİFerhat DERVİŞOĞLU

2023-02-18 13:25:07



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