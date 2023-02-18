Hatay´da 2 kişi, enkazdan 296´ncı saatte kurtarıldı (2)



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, Antakya ilçesinin Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı enkazında ses ve ısı alınınca arama- kurtarma çalışması yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucu 296´ncı saatte enkazdaki 1'i kadın 2 kişi, kurtarıldı. Ambulanslara taşınan 2 yaralı, Antakya'daki sahra hastanesine götürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, Kanatlı Apartmanı'ndan 2 kişinin sağ çıkarıldığını; 45 yaşındaki Ragda adlı kadın ile 49 yaşındaki Muhammet adlı erkek yaralının sahra hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Koca, "296'ncı saatte sağ çıkarıldı. Genel durumları iyi, hayati bulguları ve hemodinamisi stabil. 2'sinin de bilinci açık. İlk müdahaleleri yapıldı, transferi hızla yapılarak şehir hastanemizde, tedavileri yoğun bakımda devam edecek" dedi. Tolga TAHÇISemih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI-Semih ERSÖZLER

2023-02-18 14:03:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.