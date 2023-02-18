Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı (3)



'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK'

Hatay'da Kanatlı Apartmanı´nın enkazından 2 kişinin sağ çıkarıldığı çalışmalarda görev alan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinin kaptanı Erlan Musuraliev, "Ayın 7'sinde Türkiye'ye geldik. Önce Kahramanmaraş'ta çalıştık. 2 gün önce de Hatay'a gelip çalışmaya başladık. Bu sabah saat 08.00'den beri bu enkazda görev yapıyoruz. Kepçeyle, kazmayla çalışıyoruz. İlk olarak bir erkek sesi duyduk. Yaptığımız çalışmalarda canlı vatandaşları çıkardık. Çıkardığımız adam bize 5 kişi olduklarını belirtip, 'Çocuklarım da var' dedi. Başka da bir şey söylemedi. Kendisinin durumunun nasıl olduğunu öğrendikten sonra, enkazdan 2 kişiyi daha çıkardık. Enkazda başka canlı olup olmadığını bulmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Tolga TAHÇI/HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI

2023-02-18 15:33:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.