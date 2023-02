Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere barınma, yeme-içme hizmeti verecek

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenenlerin konaklaması için İskenderun Limanı'na gelen kruvaziyer gemide inceleme yaptı. Bakan Dönmez, "400 kamaralı ve 1056 yataklı gemide depremzedeleri her türlü barınma yeme-içme ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek bir imkanı kavuşturmuş oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen kişilerin konaklaması için 1056 kişilik kruvaziyer gemisi, limana getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemide incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, daha sonra bölgedeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez, "Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte deprem bölgelerine intikal etti. Büyük oranda İskenderun için söylüyorum; arama-kurtarma faaliyetleri de tamamlandı. Aramaların devam ettiği sadece 12 enkazımız var. O andan itibaren de depremden etkilenen vatandaşlarımızın geçici barınması ve konaklaması için de tüm imkanları seferber ettik. İlk etapta çadırlarda insanlarımızı barındırmaya gayret ediyoruz. Ardından da konteynerlerin ve prefabrik yapıların yerleştirileceği alanları tespit ettik, konteyner prefabrik inşaatları devam ediyor. Ancak şöyle bir imkanı da elimize geçti İskenderun tabii ki körfez, deniz kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz ve Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta temasa geçtiğimiz bir gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi İskenderun Körfezi'ne getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kamaralı ve 1056 yataklı bir gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma yeme-içme ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek bir imkanı kavuşturmuş oluyoruz. AFAD merkezimiz kendisine gelen müracaatlar içerisinde öncelikli olarak dezavantajlı grupları, binası ağır hasar görmüş yıkılmış vatandaşlarımızdan başlamak suretiyle küçük çocuğu olan yaşlılara öncelik verecek şekilde engelli vatandaşlarımıza öncelik verecek şekilde, gemiye bugün itibariyle yerleştirmeleri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

2 GEMİ DAHA GELECEK

İki ayrı geminin daha depremzedelerin konaklaması amacıyla limanlara yanaştırılacağını belirten Bakan Dönmez, "Bu ilk gemimiz ama görüşme halinde olduğumuz iki gemimiz daha bölgeye gelecek. Onları da uygun limanlarda vatandaşlarımızın geçici barınması için tahsis etmiş olacağız. Bu geçici süre içerisinde bazı sıkıntıları da rahatlatmış olacağız. Ama tabii asıl olan kalıcı konutların bir an önce başlanıp, bitirilmesi. O konuyla ilgili olarak da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremden etkilenen ilçelerimizde merkezlerimizde kalıcı konutların yapılacağı yerlerin tespitlerini yapıyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa süre içerisinde bu inşaatlar başlayacak ve vatandaşlarımıza tahsisler devam edecek. Amacımız bu bölgelerde eskisinden daha sağlam daha güzel yapılarla insanlarımızı buluşturmak. Şu anda deprem bölgelerinden geçici olarak komşu illere depremzedelerin yakınlarına akrabalarına gidişleri de söz konusu. Ama bir taraftan da hayatta devam ediyor Özellikle İskenderun özelinde baktığımızda burası sanayisi de güçlü bir ilçemiz. Ticari açıdan güçlü bir ilçemiz. Orada da iş hayatı yavaş yavaş zaten başladı. Bu kapsamda tüm planlamalarımızı yaptık. Biraz önce burası için görevlendirilen koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz sağ olsun, ilk günden bu yana bizlerle birlikte. Hep birlikte bu afetin üzerinden gelmek için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Dönmez, bölgeye gelecek iki geminin de 1500 yataklı olacağını belirtirken, limanlarda hazırlıkların başladığını da sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

