Depremzede çocuklara oyun parkı, sinema ve gezici kütüphane



Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesine İstanbul'dan getirilen oyun parkı, sinema ve gezici kütüphaneyle hem çocukların yüzleri güldürüldü hem de eğitici programlar düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi tarafından oyun parkı, sinema ve gezici kütüphane getirildi. Depremzede ailelerin, AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşadığı alana kurulan parkta, çocuklara boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Sinema odasında çizgi film izleyen çocuklar, gezici kütüphanede de kitap okudu. Alanın sorumlusu Erhan Korkmaz, çalışmayla ilgili, "Çadır kent kurduk. Çocuk oyun alanı oluşturduk. Gezici kütüphane, sinema salonu, etkinlik alanı, psikoloğumuz var. Psikologla bire bir görüşme yapıyoruz. Çocuklarla oyun oynuyoruz. Çocuklarla gün boyu eğlenmeye, iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. 500 kişilik çadır kent var. Bu alandaki aileler evlerine giremiyor ve çocuklarıyla bu çadır kentte kalıyorlar. Oynayacakları alan yoktu. Biz de onlara bu alanı hazırladık ki günlerini güzel geçirsinler. Bizlerle birilkte keyifli vakit geçirsinler istiyoruz" dedi.

DİDE'DEN DUYGULANDIRAN NOT

Belediyenin başlattığı yardım kampanyasına İstanbul'un farklı noktalarında yaşayanlar ilgi gösterdi. Gönderilen oyuncaklar arasında Dide Şimşek isimli çocuğun notu çıktı. Dide'nin notunda, "Oyuncakları gönderen çocuklardan biri de benim. Sizi televizyondan görüyor ve üzülüyordum. Ta ki oyuncakları gönderene kadar. Umarım biraz da olsa yüzünüzü güldürmüşümdür. Oyuncakları seveceğini umuyorum. Size ve herkese kolaylıklar diliyorum" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-19 10:20:15



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