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HATAY (Özel) - BİRİNİN İKİZLERİ VARDI DİĞERİ İKİZ BEBEK BEKLİYORDU; İKİZ KARDEŞLER DE HAYATINI KAYBETTİ 

DHA

HATAY (Özel) - BİRİNİN İKİZLERİ VARDI DİĞERİ İKİZ BEBEK BEKLİYORDU; İKİZ KARDEŞLER DE HAYATINI KAYBETTİ 


-Acılı baba Ramazan Köksal; Aysel'in ikiz çocukları vardı. Yüksel 7 aylık ikizlere hamileydi.Rojda ALTINTAŞ Özgür KUMANOVALI Zeki GÜNAL / ANTAKYA (Hatay), (DHA)  HATAY'ın Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Ramazan Köksal, ailesinden 21 kişiyi kaybetti. Köksal, ikiz bebeklere hamile 26 yaşındaki ikiz kızlarını ve damatlarını da kaybetti. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Köksal, "21 kişi ailemizden, kardeşlerimin çocuklarından da vefat etti. Kime ne anlatayım. 30 torunumdan 11'i öldü. İkiz kızlarımın, ikiz çocukları da vefat etti" dedi.
Antakya Demirköprü Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Ramazan Köksal'ın 30 torunu 9 çocuğu Antakya'nın merkezinde yaşıyordu. Ramazan Köksal, depremde ailesinden 21 kişiyi kaybetti. 26 yaşındaki ikiz kızlarından Yüksek Köksal 7 aylık ikiz bebeklere hamileydi, Aysel Köksal'ın ise ikiz erkek çocukları vardı. Aysel Köksal, ikiz çocukları ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İkiz bebeklere hamile Yüksek Köksal da eşiyle hayatını kaybetti. 3 gün sonra enkaz altında çıkarılan cenazeler, defnedildi. Baba Ramazan Köksal yaşananları anlattı. "AYSEL'İN İKİZ ÇOCUKLARI VARDI, YÜKSEL İKİZLERE HAMİLEYDİ"
Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Baba Ramazan Köksal, "Ben 9 çocuk babasıyım. 30 torunum var. Şimdi ikiz kızlarımdan birisi Aysel, birisi Yüksel. Bunlar iki kardeş ile evlendiler. Aysel'in ikiz çocukları vardı. Yüksel 7 aylık ikizlere hamileydi. Enkazdan çıkartıldıktan sonra bebekler ölü mü sağ mı bilemedik çünkü 3-4 gün sonra enkazdan çıkarıldılar. Doktora telefon açmışlar. Doktor, 'Bu kadar müddetten sonra yaşama ihtimalleri yok, gömebilirsiniz' demiş. Onları defnettik. Benim ailemden 21 kişi vefat etti, 11'i benim torunum." dedi.  "8 KİŞİ BİR AİLEDEN GİTTİ"
Akrabaları Kenan Şahan, "Benim yeğenlerim, düşünün ikizler hamile yine ikizlere hamile. Hem ikizler bir de karnındakiler de ikiz, bir de kocası. 8 kişi bir aileden öldü" diye konuştu. Görüntü dökümü:
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-Hüseyin Köksal ve eşi Aysel Köksal
-Çiftin ikiz çocuklarından görüntü
-Çadır görüntüsü
-Anne ve babadan görüntüler
-Enkazdan çıkmış babadan detaylar
-Aysel Köksal'ın araba kullanırken videosu
-Kenan Şahan ile röportaj
-Ramazan Köksal ile röportaj
 DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Antakya
2023-02-19 11:30:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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