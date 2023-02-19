Gönüllü sağlıkçılar, depremde bacağı kırılan buzağıya müdahale etti

Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)-HATAY'nın Samandağ ilçesinde gönüllü sağlıkçılar Cansu Evren ile Dilara Kılıç, depremde bacağı kırılan buzağıya müdahale etti. Hayvanın kırılan bacağı alçıya alınırken, o anlar da görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu. Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, bölgedeki sağlık ekipleri depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Samandağ ilçesinde görev yapan gönüllü sağlıkçılar Cansu Evren ile Dilara Kılıç, bir depremzedenin bacağı kırılan buzağısına müdahale etti. Veteriner hekim olmadığı için buzağıya müdahale eden Evren ve Kılıç, kırılan bacağı alçıya aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan enkaz alanlarındaki çalışmalar sürüyor. Ekiplerin köpeklerle yaptığı çalışmalar, objektiflere takıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-02-19 12:14:33
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