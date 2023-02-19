İskenderun'da sahil yolu depremde çöktü; büyük yarıklar oluştu

Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil yolu çöktü. Depremin ilk gününde denizin taştığı ilçede büyük yarıkların içerisinde deniz kumu görüldü.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki Eda Apartmanı enkaza dönüştü. Eda Apartmanı'nda 60'ı aşkın kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Eda Apartmanı'nın bulunduğu Cengiz Topel Caddesi'nde de büyük depremlerde çökmeler meydana geldi. Büyük yarıkların oluştuğu cadde, denizin taştığı ilk gün suyla doldu. Suların çekilmesiyle birlikte yarıkların boyutu da ortaya çıktı. Yarıkların içerisinin deniz kumlarıyla dolduğu görülürken, caddede bazı araçlar yarıkların çevresinden ilerlemeye devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-19 12:17:08
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