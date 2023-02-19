"Cehennem" olan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki son durum havadan görüntülendi 



Rojda ALTINTAŞ Güven USTA Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt altına alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nin etrafına deprem bölgesinden getirilen çöp ve molozlar döküldü. 200 kamyon çöp ve molozun toplanan ve koruma altına alınan bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Enkazla ortaya çıkan moloz ve çöpler de taşınmaya başlandı. Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran, bölgeden göç eden kuşların da dinlenme alanı olan Milleyha Kuş Cenneti'ne depremin ardından ortaya çıkan moloz ve çöpler döküldü.

Binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala çöp ve moloz dökülmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeden 200 kamyon çöp ve moloz yığının toplandığı öğrenildi. Kumsal ile kuşların olduğu bölgedeki son durum, dronla görüntülendi.

Görüntülerde yer yer çöp ve molozların olduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı

2023-02-19 16:55:38



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