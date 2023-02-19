Enkazdan çıkan değerli eşyalar polis ekiplerince muhafaza ediliyor



Tolga TAHÇI/HATAY, (DHA)HATAY'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazından çıkan değerli eşyalar, polis ekiplerince kayıt altına alınıp, depoda muhafaza ediliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çok fazla yapının yıkıldığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında bulunan değerli eşyalar ise enkazlarda görevli olan kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor. Değerli eşyayı teslim olan kolluk kuvvetleri ise tutanak tuttuktan sonra söz konusu eşyayı Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan depoya teslim ediyor. Depoda görevli olan polis ekipleri, adli emanetleri saydıktan sonra numaralandırıp kayıt altına alıyor. Şu ana kadar kayıt altına alınanlar arasında bini aşkın çelik kasa, çok sayıda dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, para, kredi ve kimlik kartı bulunuyor. Depoda, enkazdan çıkan bir teleskop da sahibini bekliyor. Depoda muhafaza edilen ve kayıt altına alınan eşyalar, ilerleyen günlerde sahipleri tarafından teslim alınabilecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Tolga TAHÇI

2023-02-19 18:21:17



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