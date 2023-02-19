Bakan Koca: Bugüne kadar bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır



Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bölge illerinde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay´da kurulan Sahra Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında depremin 3´ncü gününden itibaren halk sağlığı krizi yaşanmaması için tedbirlerin alındığını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

`SALGINLARA SEBEP OLABİLECEK EN KRİTİK KONU İÇME SUYU´

Salgınlara sebep olabilecek en kritik konunun içme suyu olduğunu söyleyen Koca, "Yeni kurulan kurulmaya devam edilen toplu yaşam alanları için de birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimliği uygulamamızı aynen sürdürüyoruz. Bu tür afetlerden sonra bilinen en büyük risklerden biri ortam şartlarının hijyen açısından bozulmasına bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşmesi tehlikesidir. Bu kapsamda toplu alanların dezenfekte edilmesi kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyor ve bakiye klor miktarını ölçüyoruz. Eksik olan yerlerde süper klorlama yapıyoruz" dedi.

`MOBİL SU LABORATUVARLARI BÖLGEDE´

Mobil su laboratuvarlarının bölgede görev yaptığını belirten Koca, "06-17 Şubat 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış olup yüzde 81,54 oranında bakiye klor oranı uygun olarak görülmektedir. Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında deprem illerinde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay dışındaki bütün illerde süper klorlama yapılmış olup klorlamaya devam edilmektedir. Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Urfa, Kilis ve Osmaniye´de belediyeler de sistemsel klorlama yapmakta olup sahada ekipler uygun görmedikleri yerlerde klor tablet ile de klorlama yapmaktadır" diye konuştu.

`YAPILACAK DUYURUYA KADAR AMBALAJLI SULAR TERCİH EDİLMELİDİR´

Sudaki bulanıklığın azaldığını belirten Koca, "Şebeke hasarları ve kaynakta meydana gelen olumsuzluklardan dolayı su kalitesinde uygunsuzluklar yaşanabilmektedir. Valilik ya da kaymakamlıkların `musluk suyu içilebilir´ duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik için kullanılmalıdır. Malatya ilimizde şebeke suyu mevcut olmasına rağmen, kaynakta sıkıntı olduğundan, süper klorlama etkin olmamaktadır" dedi.

`BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR BULAŞICI HASTALIK SALGINI SAPTANMAMIŞTIR´

İncelenen 2 bin 632 su örneğinden yüzde 77´sinin mikrobiyolojik olarak uygun olduğunu söyleyen Koca, "Çadır kentlerimizde, depremzedelerimize içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tankerlerle gelen kullanma suyu ise klorlanmaktadır. Bölge illerinde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır" diye konuştu.

Bölgede görülen hastalıklarla ilgili bilgi veren Koca, "Depremden etkilenen 11 ilde de stabil seyrettiği görülmüştür; Kahramanmaraş ilinde bir suçiçeği vakamız mevcut olup hasta izolasyona alınmıştır. Akut bağırsak enfeksiyonu olgularında sayıca artış olmakla beraber salgın tespit edilmemiştir. Gaziantep ve Osmaniye´de rotavirus enfeksiyonu, Adıyaman´da rotavirus ve adenovirus enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen az sayıda hastamız bulunmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonları açısından bir salgın durumu yoktur. Grip ve benzeri hastalıklarda sayı artmakla beraber salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Bildirilen sarılıklar yeni doğan sarılığı olup bulaşıcı sarılık saptanmamıştır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-02-19 19:33:21



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