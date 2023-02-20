

HATAY, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Altınözü ve Antakya ilçelerinde depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 'asrın felaketinin' hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay´a gelen Akar, Mehmetçiğin kentteki nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ediyor. Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Altınözü ve Antakya ilçelerine de giderek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.BAKANLAR AKAR İLE KOCA, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİLER

Altınözü ilçesinde sınır hattındaki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelere bulunan Bakanlar Akar ve Koca, şehit ailesini de ziyaret etti. Bakan Akar, şehit ailelerinin her bir gözyaşının hesabını sorduklarını, sormaya devam edeceklerini vurguladı.

Çadır kenti de ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelen Akar, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti. AFAD'ın koordinasyon merkezine de giden Bakanlar Akar ve Koca ilçede depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi.AKAR İLE KOCA, KOLOMBİYA'DAN GELEN ARAMA-KURTARMA EKİBİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Antakya'da ise ilk olarak merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu´na giderek nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşam destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra tescilli kültür varlığı niteliğinde olan ve depremde hasar gören Hatay Vali Konağı'nda incelemelerde bulunan Akar ve Koca, Gündüz Caddesi'ndeki çalışmaları takip etti. Burada karşılaştıkları Kolombiya'dan gelen arama-kurtarma ekibi ile görüşen Akar ve Koca, MSB'ye bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ekmek fırınında incelemelerde bulundu. Burada yemek yiyen vatandaşlarla ve ekiplerle görüşen Akar daha sonra buradan sanayi bölgesi yakınlarında kurulan çadır kenti ziyaret etti. AFAD yetkililerinden çadır kent hakkında bilgi alan Akar, bölgenin güvenliğinden sorumlu Mehmetçik´ten çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Çadır kentteki sağlık görevlileri ile de görüşen Akar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

Altınözü ziyaretlerinden görüntüler

Antakya ziyaretlerinden görüntüler

Çadır kent ziyareti

Hudut karakolu ziyareti

Genel ve detay

DHA-Gündem Türkiye-Hatay Umutcan ÖREN

2023-02-20 01:04:29



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