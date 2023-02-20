Depremzede kadınlar depremzedeler için tandır ekmeği pişirdi



Rojda ALTINTAŞGüven USTA Ersan SAN / ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesine bağlı Tepehan köyündeki depremzede kadınlar, diğer depremzedeler için tandır ekmeği hazırlayarak dayanışma örneği gösterdi. Bu dayanışmaya katılan Gülsüm Temizkan, "Milletim için helal olsun" dedi.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Tepehan köyünde depremzede kadınlar, kendi sıkıntılarını bir kenara bırakarak diğer depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Kadınlar, depremzedeler için yaktıkları tandırlarda pişirdikleri ekmekleri depremzedelere dağıtıyor. Kadınlar 5 gündür günün ilk ışıklarıyla tandırın başına geçip ekmek pişiriyor. "MİLLETİM İÇİN HELAL OLSUN"

Yaşanan depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Gülsüm Temizkan, "Dağıtıyorum. Unumuz var, tarlaya buğday ekiyoruz. İhtiyacı olanlara gitsin. Ben 3 günlük ekmek yapıyorum, gelen olursa veriyorum. Herkese helal olsun, beni sevene, sövene herkese helal olsun. Milletim için helal olsun. Can kaybımız yok. Diğer insanlar da bu felakette elinden geleni yapsın. Bu felakette benim, senin yok. Yeter ki herkes rahat yaşasın" dedi."DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Aslıhan Bülbül, "Börek yapıyoruz, ekmek yapıyoruz, makarna yapıyoruz. Komşumuz çorba yapıyor, herkes birbirine ikram eder. Böyle bir dayanışma içerisindeyiz çünkü böyle olmak zorundayız" diye konuştu."İMKANI OLMAYANLARA VERİYORUZ"

Ayşe Yılmaz, "Yemeği burada yapıp yiyoruz. Makarna, kuru fasulye, çorba yapıyoruz. İmkanı olmayanlara veriyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü

2023-02-20 09:58:20



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